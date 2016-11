Empfingen Einbruch in Empfinger Hof: Zeugen gesucht

Hotelchef Peter Wycisk berichtet unserer Zeitung, was in der Nacht von Samstag auf Sonntag geschehen sein muss: "Der Täter muss zwischen ein und fünf Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch einen Nebeneingang eingedrungen sein.

Angerichteter Schaden ist größer als die Beute des unbekannten Täters

Er hat die Kasse an der Rezeption und die Kassen im Restaurant geklaut." Er selbst sei in dieser Nacht im Hotel gewesen. Der Rezeptionist habe um 18 Uhr Feierabend gemacht. Wycisk scheint sich bewusst zu sein, dass der Vorfall wohl nicht passiert wäre, wenn auch nachts Personal das Hotel bewachen würde. "Aber eine 24-Stunden-Rezeption wäre zu kostspielig", sagt er. Die Hotelgäste hätten nach seiner Kenntnis bisher nichts von dem nächtlichen Vorfall mitbekommen.