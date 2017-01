Empfingen Ein Licht leuchtet für die Freundschaft

Empfingen. Ab 18 Uhr hieß es für die Musikerjugend an den Kegelbahnen "Gut Schuss" betreut von Jugendleiterin Martina Baiker und Jugendleiter Peter Schmid. 25 Kinder hatten sich eingefunden: die Bläsergruppe, die beiden Jugendkapellen. Beim Kegeln wurden verschiedene Spiele ausgetragen, so "Tannenbaum", "große und kleine Hausnummer", "Mensch ärgere Dich nicht" und die "Fuchsjagd". Mit viel Spass und Humor ging es dabei zu. Daneben galt es auch zu vespern.

Die Juka 1 und 2 hatten in 2016 auch wieder erfolgreiche Auftritte, so beim Vorspielnachmittag, Wertungsspiel in Eutingen mit der Not "sehr gut" und dem Titel "bestes Jugendorchester", Weiherplatz-Hockete, Jahreskonzert und beim großen Seniorennachmittag.

Auch der Stammtisch, der früher im ehemaligen Eiscafe immer freitags zusammenkam, besuchte das Kegelstüble. Der Überfall der Volksbank in Empfingen bot hier genügend Gesprächsstoff. Die erwachsenen Musiker kamen ab 20 Uhr hinzu.