Empfingen Ein kleines Dankeschön an das Leben

Und wenn man genau hinschaue, sehe man, dass die Asche glitzert. Auf besagtem Werk ist ein Lebewesen zu sehen, das noch nicht geboren wurde; ein Embryo. "Das könnte ein Elefant sein, ein Hund oder aber ein Mensch." In diesem Stadium könne man das noch nicht erkennen. Sie möchte das Wunder des Lebens damit veranschaulichen. "Das Leben fasziniert mich", sagt sie nachdenklich. Sie tritt einen Schritt zurück und formuliert mit Blick auf die bunte Wand: "Das ist eine Hommage an das Leben."

Ein anderes ihrer Bilder zeigt das Sonnensystem. Mit Hilfe von Styroporkugeln hat Weimer es in 3D gestaltet. "Ich finde, dass man demütig wird, wenn man mal darüber nachdenkt, wie klein man in den Weiten des Weltalls ist. Ich denke, wir sind alle nur zu Besuch auf der Erde", formuliert es die Künstlerin aus Hirrlingen.

Eines der kleineren Bilder, auf dem verschiedene Farbtöne und deren Abstufungen zu sehen sind, soll die verschiedenen Chakren darstellen. "Kehlkopfchakra, Scheitelchakra, Herzchakra...", zählt sie auf.

"Ich bin ein lebensbejahender Mensch", betont sie, und das merkt man in ihrer Kunst. Sie ergänzt: "Für mich ist das Glas immer halb voll." Ihre Werke nennt sie nicht von ungefähr "Energiebilder" – da steht mehr dahinter. Sie sollen nämlich die Energie an den Betrachter weitergeben. "Jeder Betrachter soll auch die Dankbarkeit für das Leben spüren. Mit diesem Gedanken lebt es sich leichter."

Die Künstlerin sagt von sich selbst, sie sei extrovertiert, brauche aber auch die Stille. Birgit Weimer: "In der Stille male ich gerne." Inspiration finde sie im Urlaub, in der Natur oder aber in ihren Träumen. "In Ruhephasen entstehen meine Bilder. Zuerst entstehen sie jedoch im Kopf."

Die ausgestellten Bilder entstanden zwischen 2012 und 2017. Ein Vierteljahr werden sie im Empfinger Rathaus zu sehen sein, bis Ende Mai also. Und da kann sich Empfingen glücklich schätzen, denn Birgit Weimer sagt: "Das ist dieses Jahr meine erste und letzte Ausstellung." Die Bilder können auch gekauft werden.