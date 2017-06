Empfingen Ein "Kind" der Revolution von 1848

Empfingen. Der Auftakt am Freitag begann mit einem Stehempfang im Musikerheim, bei dem es allerhand an Gedanken auszutauschen galt. Dem schloss sich ein Festakt an. Dabei spielte die Juka 1 unter Leitung von Uwe Wagner letztmalig als eigenständige Formation. Alle Jungmusiker sind nun in die aktive Kapelle integriert.

Nach dem "Zauberland" begrüßte Vorsitzender Hartwig Molitor die Besucher. Er hatte sich im Vorfeld in viele Schriftführerbücher eingelesen und so einiges hervorgekramt, was die Vorgängergenerationen für Sorgen und Nöte hatten.

So gab es in den 50er-Jahren angesichts des Kreismusikfestes eine heftige Diskussion, ob Empfingen oder Betra dieses Fest ausrichten dürfe. In einer geheimen Wahl sprach man sich für Empfingen aus.