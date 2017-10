Empfingen Ein gefährlicher Sturz in den Rhein

Empfingen. "Es war eine schöne Zeit, ich bin gerne zur Schule gegangen. Aber wie bei Jedem gab es natürlich auch mal Probleme", sagt Holger Dopp. Eingeschult wurde er 1949 in Mainz. In den Nachkriegsjahren war fast alles Mangelware, erinnert er sich. So musste jedes Kind jeden Tag ein Stück Holz mitbringen, damit das Klassenzimmer beheizt werden konnte. In Dopps zweitem Schuljahr waren 64 Schüler in einer Klasse. Um die Klassenstärke wieder etwas zu verringern, mussten die besten zehn Schüler die dritte Klasse überspringen und im vierten Schuljahr weitermachen. Darunter war auch Dopp, der es damals als sehr schwer empfand, mit dem Stoff mitzukommen. Nach der Grundschule ging er auf das Mainzer Gutenberg-Gymnasium und später auf ein Internat in Kirchheimbolanden in Rheinland-Pfalz.

Sehr naturverbunden

Dopp sagt über sich, dass er ein "durchschnittlicher Schüler" war. "Ich habe aber nie abgeschrieben!", betont der Empfinger. Er hatte viele Lieblingsfächer: Deutsch, Französisch, Geografie, Biologie, Chemie. "Ich war immer sehr naturverbunden", erklärt er. Nur das Fach Sport gefiel ihm gar nicht. Er habe zwar gerne Sport gemacht, aber einen schlechten Lehrer gehabt.