Empfingen Ehrungen für Musiker

Die aktiven Musiker wurden von Peter Schäfer vom Blasmusik-Kreisverband Freudenstadt geehrt. Zunächst gab es Auszeichnungen für die D1- und D2-Prüfungen. D1: Jan Hellstern, Lisa Lanig, Lorine Baiker; D2: Lara Briegel. Ina Briegel, Hannah Walter.

Dann wurden Willi Brindle und Jürgen Buchal, aktive Musiker seit 40 Jahren, geehrt.

Peter Schäfer sagte in seinen lobenden Worten zum Musikverein: Der Musikverein habe sich wieder in seinem ersten Konzertteil hervorragend präsentiert. Zudem habe der Musikverein eine hervorragende Jugendarbeit, was sich durch das Vorspiel von gleich zwei Jugendkapellen gezeigt habe.