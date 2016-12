Empfingen Ehrennadel in Gold mit Diamant für 50 Jahre Engagement

Wolfgang Rebmann vom Blasmusik-Kreisverband Freudenstadt nahm diese vor. Die Ehrennadel in Bronze für zehnjährige aktive Tätigkeit erhielt Elke Krespach, Ehrennadel in Silber für 20-jährige fördernde Tätigkeit Joachim Baum, Roland Krespach, Georg Pfister, Ralf Welte, die Ehrenadel in Gold gab es für 30-jährige fördernde Tätigkeit von Reinhold Kessler und Lore Ladenburger. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40-jährige Gesamtmitgliedschaft erhielt Ute Lacher, die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 50-jährige fördernde Tätigkeit gab es für Raimund Kreidler.

Die Förderermedaille in Bronze und Urkunde für zehnjährige Tätigkeit erhielt Jens Hellstern. Vom Musikverein gab es noch zwei interne Ehrungen für 25-jährige aktive Tätigkeit, dies für Jens Hellstern und Matthias Lohmiller.

Musikvereinsvorsitzender Edgar Fischer hatte für alle persönliche Lobesworte zum musikalischen Lebenslauf. Wolfgang Rebmann stellte fest, dass die Arbeit in den Vereinen und im Blasmusikverband nicht einfacher wird, und von denen, die Verantwortung übernommen haben, viel fordert. Im Verband sei man seit Jahren personell unterbesetzt. Der Tod reiße Lücken, die schwer zu schließen seien. Hier sei mehr Solidarität gefragt und der Blick über den Tellerrand notwendiger denn je.