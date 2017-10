Empfingen Ehering verschwindet in einem Ei

Empfingen. In einem nahezu zweistündigem Programm zeigte Galsterer allerhand Zaubertricks, deren Lösung die Zuschauer trotz angespannter Konzentration und Beobachtung nicht auf die Schliche kamen.

Zum Einstieg steckte er ein Tuch in eine leere Glasflasche und "eins, zwei, drei" war die Glasflasche leer. Des Weiteren gab es einen Seiltrick, mal zwei gleich lange Stücke, dann wieder am Stück, einfach in vielen Variationen. Auch bei einem Kartenspiel, bei dem die Zuschauer mitmachen durften, ging es immer wieder um die Frage, wie kann der Zauberer eine bestimmte Karte erraten.

Ein weiterer Trick mit drei kleinen Bällen: Galsterer ließ einen Ball in seiner Jacke verschwinden. Wie viele Bälle sind unter der Schale aus Metall – zwei, so ein Zuschauer überzeugt – nein drei, so das Ergebnis.