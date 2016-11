Empfingen Eggenweiler: "Wir schaffen uns warm"

Insgesamt gilt es, 800 Quadratmeter Fläche mit Betonsteinen zu pflastern. Dazu müsse vorab der Untergrund entsprechend vorbereitet werden. "Die Gesamtkosten belaufen sich auf 50 000 Euro", so Werner Eggenweiler. Die Gemeinde Empfingen wird das Projekt bezuschussen und auch die Kosten für den öffentlichen Parkplatz übernehmen.

Der Platz zwischen dem Schützenhaus und dem Narrenheim ist in vier Felder eingeteilt. Ziel der Arbeiter sei es, nach Möglichkeit an einem Tag immer ein Feld komplett fertig zu machen. So wollen die "närrischen Rentner" ein drittes und viertes Feld bis heute fertigstellen, danach sei Pause. Im Dezember soll es weitergehen. Vor Weihachten solle das gesamte Projekt fertig sein, wenn es das Wetter zulässt. Dazu gehöre der öffentliche Parkplatz und der Platz unterhalb des Narrenheims.

Werner Eggenweiler sagt: "Wir schaffen uns warm." Bei Minus drei Grad ein Muss.