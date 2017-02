Empfingen EFC: Morgen ist sein letzter Auftritt

Im Lauf der Jahre haben sich beim EFC so manche Talente herausgebildet. Andreas Seifer wurde zum Texter. Jochen Brendle übernahm für die Videos die Regie. Man weiß, wer gerne bastelt oder auch gerne Rollen übernimmt. Jeder weiß, was zu tun ist. Der generalstabmäßige Ablauf der Vorbereitungen stimmt. In den etwa 210 Liedern der vergangenen 30 Jahre spiegelt sich auch die Geschichte Empfingens wieder; man kann sogar sagen, der Lebenslauf von Bürgermeister Albert Schindler, beginnend mit seiner ersten Wahl als Bürgermeister.

Als sie sich so Gedanken machten über das Aufhören, fiel ihnen auf, dass auch andere aufhören wollen oder auch müssen, beispielsweise Albert Schindler als Bürgermeister, Barack Obama als Präsident der USA, Joachim Gauck als Bundespräsident, vielleicht auch Angela Merkel als Bundeskanzlerin, so ein nicht abwegiger Gedanke.

Für ihren letzten Auftritt am Samstag hat sich der EFC einiges vorgenommen. Waren es in den vergangenen Jahren immer sieben bis acht Lieder, so werden es dieses Jahr zehn sein. Auch hatten sie sich für diesen Auftritt schon im April und Mai getroffen zu einem ersten Gedankenaustausch über die zu besingenden Themen. Und sie wollen es einfach nicht herauslassen, welche Themen dieses Mal auf der "Tagesordnung" stehen. Übrigens stellen sie einstimmig fest: "Wir haben so lange durchgehalten, weil wir beste Kameraden sind."

Gibt es Nachfolger?, so eine doch zwangsläufige Frage. Eine Gruppe junger Leute habe sich vorgenommen, etwas auf die Füße zu stellen, so mit Sketchen und Liedern.

Für den EFC war es noch wichtig, festzuhalten, dass sie von der Empfinger Geschäftswelt gut unterstützt worden seien. Sie hätten alles bekommen, was sie brauchten. Mit Blick nach Wiesenstetten hoben sie noch hervor, dass die Wiesenstetter gerne zum Bunten Abend kommen, obwohl sie auch in den Liedern immer Thema seien.

Übrigens, auch zukünftig wollen die Mitglieder des EFC beim Bunten Abend dabei sein, aber nicht mehr als EFC, sondern als Einzelpersonen – vielleicht als Ansager.