Empfingen Druck zu groß: Sekte kommt doch nicht

"Wir danken Dir, Master Sha, wir lieben Dich, Master Sha", singt eine 17-köpfige Gruppe auf Englisch in die Kamera. Immer wieder wiederholt sie diese Sätze, fast schon in einer Dauerschleife – zu sehen in einem Internet-Video auf Youtube (zu finden unter dem Stichwort "We thank you Master Sha Petra Herz"). Vorne steht "Master" Petra Herz. In der zweiten Reihe ist die frühere Empfinger Tierärztin Martina Kimmich zu erkennen.

Diesen "Auftritt" der Anhänger von "Seelenreiniger" Zhi Gang Sha in der Schulaula wird es nicht mehr geben. Nach der kritischen Berichterstattung unserer Zeitung – unter anderem hatten zwei Sektenbeauftragte der beiden Kirchen von "unseriösen Heilungsangeboten" gesprochen – klingelte am gestrigen Montag das Telefon von Bürgermeister Albert Schindler: "Der Ehemann der Kontaktperson aus Empfingen hat mir mitgeteilt, dass die Gruppe von sich aus auf die Schulaula als Seminarort verzichtet." Die Master-Sha-Jünger kamen wohl damit dem Bürgermeister zuvor. Er hatte am vergangenen Wochenende intensive Gespräche geführt und war zum Entschluss gekommen, dass die Gruppierung künftig keine gemeindeeigenen Räume mehr nutzen dürfe.

Ob er das für den 2. bis 4. Dezember hätte verhindern können, ist fraglich. Denn die Zusage für die bereits siebte Veranstaltung dieser Art in der Aula der Schule war schon ausgesprochen. So atmete Schindler gestern einmal tief durch. Auch für künftige Anfragen dieser Gruppe sei man nicht mehr offen. Man werde in Zukunft auch genau prüfen, wer genau gemeindeeigene Räumlichkeiten nutzen wolle. "In unseren Räumen wird niemand mehr verführt", so Schindler.