Empfingen "Dorffest war einfach gelungen"

Empfingen. Die Vereinsgemeinschaft zeigte sich mit dem Verlauf des Dorffestes sehr zufrieden. Roland Walter, Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft, hatte zu einer Nachbesprechung in den Vereinsraum des RVA eingeladen. Gleich in seiner Begrüßung stellte er fest, dass das Dorffest sehr gut gelungen gewesen sei: "Die Rahmenbedingungen waren gut, das Wetter war gut, das Programm war gut, das Dorffest war einfach gelungen." Auch intern gab es keine Probleme, so Walter. Die Vielfalt beim Dorffest war etwas besonderes: Auch die Außenranddarstellung mit Rhönrad, Menschenkicker und Oldtimer war eine Bereicherung.