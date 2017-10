Empfingen Die Praxis erhält Zuwachs

Empfingen. Seit Anfang des Jahres gibt es die Frauenarztpraxis in Empfingen. Und man kann mit Fug und Recht behaupten: Der Laden brummt. "Es läuft sehr gut, wir werden prima angenommen", erzählt Stefanie Zingerle. Gerade gibt es einen wahren Schwangerschaftsboom. "Das ist aktuell die Hauptaufgabe. Das macht richtig Spaß", erzählt die Frauenärztin.

Dass sie allerdings nun immer wieder – oftmals von Dritten – hören muss, dass das Ende der Praxis eingeläutet sei, liegt daran, dass die junge Ärztin selbst zum Schwangerschaftsboom beiträgt. Sie ist im sechsten Monat schwanger. Optisch ist das nicht zu übersehen. Und das führt dazu, dass sie auch von der ein oder anderen Patientin angesprochen wird. Dann bekommt sie immer wieder mal zu hören: "Es ist so schade, dass sie schon wieder aufhören. Dabei hat es doch so gut angefangen." Die Generation "55 plus" könne oftmals nicht so ganz verstehen, dass man dann nicht seinen Beruf an den Nagel hängt, erzählt sie.

Für Stefanie Zingerle geht es allerdings weiter. Und das, so ist geplant, nur mit einer kurzen Unterbrechung. Kind Nummer drei der Familie Zingerle wird in den Praxisalltag integriert. "Meine beiden Mädels (die beiden medizinischen Fachangestellten Ines Reschke und Erika Schechtel und die Auszubildende Franziska Lanig, Anm. d. Red.) freuen sich schon richtig drauf. Auch mein Mann, der ja zum Glück in seinem Beruf sehr flexibel sein kann, steht parat. Und zwischendurch wird das Kind eben mal gestillt, und danach geht es weiter. Das klappt schon alles", zeigt sich Zingerle ganz entspannt.