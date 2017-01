Trotz der konstanten Minusgrade in den vergangenen Tagen scheint der Tälesee weitgehend unbetreten zu bleiben. Gut möglich, dass viele Empfinger noch den Eisunfall vom Dezember im Hinterkopf haben. Damals waren Kinder auf dünnem Eis eingebrochen. Derzeit sind nur wenige Fußspuren auf dem See zu sehen. Die Gemeindeverwaltung setzt auf die Vernunft der Menschen, wenn es um das Verbot geht, den See zu betreten. Laut Ordnungsamtsleiterin Adelinde Hellstern hat der Gemeindevollzugsbedienstete keinen Auftrag, den Tälesee zu kontrollieren. Hellstern sagt: "Unsere Hoffnung liegt auf verantwortungsvollen Spaziergängern." Diese sollten, falls notwendig, Kinder zur Vernunft aufrufen. Foto: Begemann