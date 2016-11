Empfingen Die Jünger von "Dr. Sha" in der Schulaula – darf das sein?

Empfingen. Heilungen von austherapierten Menschen versprechen und Geld kassieren? Die Bewegung um Zhi Gang Sha ist seit einigen Jahren immer wieder in Empfingen. Anna K. (Name von der Redaktion geändert) erinnert sich noch gut an das Seminar in der Empfinger Schulaula. Eine Freundin habe sie gefragt, ob sie nicht auch mal mitkommen wollte. Master Petra Herz, eine der rechten Hände von "Dr. Sha" in Deutschland, sprach über Selbstheilung. "Ich habe schnell gemerkt, dass es hier um reine Geldmache geht", erzählt die Frau. "Das war schon so eine Art Gehirnwäsche. Am Ende sollten wir alle gesegnet werden, doch das ging mir dann doch zu weit." Eine Frau mit Krebs habe dann sogar die Reise nach Frankfurt aufgenommen, um den "großen Meister" höchstpersönlich zu treffen. Ein letzter Strohhalm, um doch noch gesund zu werden. Vor Kurzem sei die Frau gestorben. "Da sieht man mal: Die Kräfte von Dr. Sha sind wohl auch begrenzt", sagt die ehemalige Seminarteilnehmerin.

Vom 2. bis 4. Dezember will "Master Petra" wieder Seminare in Empfingen abhalten (wir berichteten). Und erneut, so steht es in den Ankündigungen auf der Homepage von Petra Herz, soll der Veranstaltungsort die Aula der Empfinger Schule sein.

Von anderen Medien wurde die Gruppierung um Zhi Gang Sha bereits als Sekte eingestuft. Auch in der Erzdiözese Freiburg ist die Gruppierung bekannt und wird sehr kritisch gesehen. Norbert Kössmeier, Beauftragter für Religions- und Weltanschauungsfragen, sagt: "Es ist ein deutliches Geschäftsmodell, da geht es um viel Geld. Und es gibt eine Gefahr von gewissen Abhängigkeiten für die Menschen." Diejenigen, die sich in das Netz von Zhi Gang Sha begeben, müssten tief in die Tasche greifen. "Es geht um zum Teil sehr hohe Beträge." Was aber für Kössmeier besonders fragwürdig ist: "Hier werden Heilungen versprochen, die gar nicht möglich sind." Menschen würden in ihrer großen Verzweiflung ausgenutzt.