Empfingen Die Finger tanzen über die Tasten

Empfingen. Zehn Teams zu je zwei Personen hatten sich gemeldet. Diese wurden auch gleich in zwei Gruppen eingeteilt. Die Teams gaben sich selbst kreative Namen. Es traten unter anderem an: der "FC Marlboro", "Shizzle Dizzle", "Öttinger AllStars", "Dynamo Tresen", "Die wilden Wiesel", "Gegen uns hättet ihr auch gewonnen", "Team flexe" und "FC das sieht gar nicht gut aus". Auch aus Rangendingen und Heiligenzimmern waren Spieler dabei. Die Turnierleitung hatte David Walter.

Insgesamt waren 30 Begegnungen vorgesehen, 20 in der Vorrunde, sechs in der Zwischenrunde und vier in den Halbfinal- und Finalspielen.

Zunächst galt es in der Gruppe jeder gegen jeden zu spielen. Die ersten drei jeder Gruppe kamen weiter in eine Zwischenrunde. Dort qualifizierten sich jeweils die beiden besten Teams für das Halbfinale. Danach durften die besten um den Finalsieg kämpfen.