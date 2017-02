Empfingen Der Kurent schwingt einen Igelstock

Der Kurent trägt ein Fell, mit Ketten bestückt, an welchen sich fünf Kuhglocken befinden, er trägt hohe Schuhe und rote oder grüne gestrickte Gamaschen. Er schwingt einen Igelstock, einen dicken Stock, der mit Igelhaut samt Stacheln umwickelt ist, in der Hand. Das Kurentkostüm ist aus Schafsfell gearbeitet, es gibt aber auch Kuren, die ein Kostüm haben, das aus Hasen- und Ziegenfell angefertigt wurde.

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts haben die Jungen ihre Kostüme selbst gemacht. Nach der Niederschrift aus Markovci vom Ende des 19. Jahrhunderts sah der Kurent aus, als ob er aus der Hölle käme und mit dem Teufel persönlich verbrüdert sei. Nur erwachsene junge Männer durften sich damals als Kurent maskieren. Sie zogen in Gruppen durch die heimischen und Nachbardörfer und zwar von Karnevalssonntag bis Aschermittwoch. Deren Besuch bei einem Haus bedeutete Glück für das ganze Jahr. Wenn sich aber der Kurent auf dem Boden gewälzt hat, bedeutete das Unglück für das ganze Jahr. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts begannen sie zahlreich nach Ptuj zu kommen, bei Veranstaltungen wie dem Kurentovanje und bei anderen organisierten Karnevals- und Folkloreveranstaltungen zu Hause und im Ausland aufzutreten.

Heute sind einige hundert Kurent in den zahlreichen ländlichen und städtischen Gruppen Mitglieder; die Mehrzahl sind Jungen und Männer, es gibt aber auch einige Mädchen und Frauen. Die Kurentkostüme werden von besonderen Meistern angefertigt. Der Preis für so eine Aufmachung ist ziemlich hoch. In Begleitung des Teufels treten die Kurent von Lichtmess am 2. Februar bis zum Aschermittwoch auf.