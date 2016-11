Empfingen Der Kleintierzucht verschrieben

Wie Martin Eberwein sagte, hat er sich schon mit zwölf Jahren der Kleintierzucht verschrieben. Er habe diese Schritt noch nie bereut, denn die Tierzucht bereite ihm viel Freude, wenn sie auch mit viel Arbeit verbunden sei.

Zunächst habe er Zwerg-Wyandotten gezüchtet. Im Jahr 2000 schaffte er sich dann die imposanten Toulouser Gänse an, deren Züchtung in Südfrankreich begann. Die Züchtung sei recht selten und sehr schwierig, weil die Tiere relativ groß und schwer sind. Sein Tierbestand in diesem Sommer waren jeweils rund 50 Toulouser Gänse und 50 Hühner.

Wie zur Vogelgrippe zu erfahren war, besteht zunächst in Baden-Württemberg die Stallpflicht für Geflügelbetriebe bis Januar 2017. Weil die Vogelgrippe in Schleswig-Holstein bereits ausgebrochen war, durften die dortigen Tierzüchter an der Bundesschau in Rheinberg nicht mehr teilnehmen. Wegen der Vogelgrippe wurde die Nationale Bundessiegerschau vom 2. bis 4. Dezember in Leipzig bereits abgesagt.