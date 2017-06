Empfingen Der Kaiser hielt sich einst bevorzugt in Augsburg auf

Von den Römern 15 vor Christus gegründet hat Augsburg den Namen abgeleitet vom römischen Kaisernamen Augustus bekommen. Bis heute ist der Pinienzapfen aus dem römischen Feldzeichen im Stadtwappen zu finden. Diese und viele weitere geschichtliche Details erfuhren die Besucher aus Empfingen. Ausgangspunkt war das Rathaus, dessen goldener Saal die Stadtbesucher ins Staunen versetzt. An einem Nachbau der mittelalterlichen Stadt, mit Stadtmauer und Wachtürmen, verschafften die Stadtführerinnen einen guten Überblick und zeigten, dass Augsburg mit 50 000 Einwohnern für die damalige Zeit eine Metropole, man könnte auch sagen Weltstadt war. Der Kaiser hielt sich deshalb auch bevorzugt in dieser Stadt auf und hielt dort mehrfach Reichstage ab. Zum Reichstag im Jahre 1518 wurde auch der Mönch Martin Luther aus Wittenberg vorgeladen. Aber nicht zum Kaiser, sondern zu Sonderermittler Cajetan, den der Papst nach Augsburg geschickt hatte. Luther sollte seine 95 Thesen, die er ein Jahr zuvor veröffentlichte, zurücknehmen. Was der aber bekanntlich auch nach dreitägigem, mitunter lautstarkem Verhör, nicht tat. Im Fuggerpalast kann man bis heute das Zimmer ausmachen, wo das geschah, auch wenn das größte Gebäude Augsburgs mit seinen vier Innenhöfen, im zweiten Weltkrieg schwer beschädigt wurde.

Beim Stadtrundgang besuchten die Gruppen das Handwerkerviertel mit den Lechkanälen, an denen sich früher Getreide- und Papiermühlen sowie Schleif- und Hammerwerke ansiedelten. Diese Handwerker trugen mit zur Blüte Augsburgs bei. Seit dem 15. Jahrhundert hatten die Augsburger Bürger sauberes Trinkwasser.

Großes Interesse fand auch die Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt, eine Stiftung der Fugger. Bis zum heutigen Tag können dort finanziell in Not geratene Augsburger für 0,88 Euro Jahresmiete leben. Eine Auflage: täglich drei Gebete für die Familie Fugger zu sprechen. In publikumsoffenen Schauwohnungen zeigten die Führerinnen ihren Gästen, wie man in diesen 167 Wohnungen lebt.