Zur letzten Zusammenkunft im Jahr 2016 traf sich der Jahrgang 1935/36 aus Empfingen zum gemütlichen Beisammensein. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das 80er-Fest gefeiert. Zunächst trafen sich die Jahrgänger auf dem Empfinger Friedhof, wo sie im Gebet und mit Blumen an den Gräbern einer verstorbenen Jahrgängerin und der verstorbenen sieben Alterskameraden ehrend gedachten. Das festliche Essen im Hotel Empfinger Hof ließen sich die Teilnehmer schmecken. Dann wurde das Jahrgangstreffen im Sportrestaurant Seeblick fortgesetzt. Wer gut zu Fuß war, wanderte im winterlichen Sonnenschein vom Hotel zum Lokal der SGE. Bei Kaffee und Kuchen klang das Fest in geselliger Runde aus. Den ganzen Tag wurde die Gelegenheit genutzt, die Schul- und Jugendzeit bis ins aktuelle Leben aufzufrischen. Es war für alle Teilnehmer ein schöner Tag, an den sie sich gerne erinnern werden. Foto: Gaus