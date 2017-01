Empfingen Der dunkle, schweigende Gott

Mich hat immer der sogenannte "frühe Luther" interessiert, also der junge, aufstrebende, erfolgreiche Mönch Martin Luther, der trotz bester Karriereaussichten an der Universität und in seinem Orden tiefe religiöse Krisen erlebt. Wo ist Gott? Und wie kann ich sicher sein, dass ich zum Heil Gottes bestimmt bin? Die Tiefe dieser religiösen Verzweiflung fasziniert mich. Und ich glaube, der dunkle, schweigende, letztlich nicht erfahrbare Gott ist ein Thema, das alle Christen verbinden kann. Das Thema wurde in der katholischen Theologie und in der evangelischen Theologie, etwa bei Arndt, immer wieder aufgegriffen und ist heute wieder von einer ganz neuen Aktualität, ja Brisanz.

Luther hat einige Zeit im Augustinerkloster als Mönch gelebt. Wie katholisch ist Luther?

Luther ist zunächst ein spätmittelalterlicher Mensch, der mit dem Mönchtum eine typisch spätmittelalterliche Lebensform gewählt hat. Selbstverständlich steht er auch in seiner Theologie in einer Tradition, etwa zu Augustinus, und zu bestimmten spätmittelalterlichen Theologen. Gleichzeitig hat ihn die römische Kirche im Streit um seine 95 Thesen zu einer Reflexion über Papst und Kirche aufgefordert. Dabei kam er in der Konzeption von Papst und Amt, aber auch von kirchlichen Ordnungs- und Frömmigkeitskonzepten zu neuen Lösungen. Es ist also beides, Kontinuität und Bruch. Heute hat die katholische Kirche und Theologie selbstverständlich wichtige Anliegen Luthers übernommen, etwa die Ablehnung der Werkgerechtigkeit.

Abgesehen davon, dass sich durch Luther die Kirche gespalten hat, welche Denkweisen Luthers unterscheiden sich heute von Ansichten der katholischen Kirche?

Da können die Systematiker besser Auskunft geben als die Kirchenhistorikerin. Die wichtigste trennende Frage ist aber sicher die Amtsfrage.

Was können Katholiken heute von Luther lernen?

Das erzähle ich in meinen Vortrag!

Daniela Blum ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Graduiertenkolleg 1662 "Religiöses Wissen" der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Universität Tübingen. Ihr Vortrag "Martin Luther und die Katholiken" ist am Montag, 6. Februar, um 20 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Empfingen. Um einen Kostenbeitrag von 5 Euro wird gebeten.