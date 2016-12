Empfingen Den Hirten geht ein Licht auf

Sie brachten eine warme Decke, einen Topf mit Suppe, einen Eimer mit Wasser, Holz, ein Schaffell, eine Puppe. Mit dem Klang einer Gitarre erfreuen die Hirten zu weihnachtlichen Klängen.

In ihrer Ansprache sagte Antje Perktold, dass die Hirten damals die Botschaft verstanden hätten. Sie hätten gewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Den Hirten sei ein Licht aufgegangen. Auch den Menschen heute solle ein Licht aufgehen, ein Licht, das in den Herzen leuchten solle, so Perktold. Sie wies auf das in Betlehem entzündete Friedenslicht hin, das in die Welt getragen wurde, so auch nach Empfingen.

In den Fürbitten wurde ein Licht angezündet und zur Krippe gebracht für die Flüchtlinge und Obdachlosen, die kein Zuhause haben, für alle, Eltern und Großeltern, die den Kindern von Jesus erzählen, für alle, die nicht daran glauben, dass Gott als Kind auf die Erde gekommen ist.