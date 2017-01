Empfingen Dem Holzwurm geht es an den Kragen

Des Weiteren gab es auch Überlegungen zum diesjährigen Dorffest im Sommer. Wie kann sich der Heimatkreis daran beteiligen? Angedacht wurde die Prägung von kleinen Münzen als auch die Vorführung einer Hufbeschlagung eines Pferdes.

In dieser Diskussion gab es noch die Information, dass Empfingen im Jahr 2022 1250 Jahre alt wird und somit auch ein Fest ansteht.

Thema war auch der Nachlass von Heimatforscher Günther Reich. Er war eine tragende Säule im Heimatkreis. Gegenstände und Schriften, die einen engen Bezug zur Gemeinde haben, sollen im Heimatmuseum einen Platz bekommen.

Angeregt wurde auch eine Überdachung des Reiterstandbildes bei der Kirche, weise es doch wieder erste Abnutzungen durch Umwelteinflüsse auf, so Gabi Schweitzer. Ob hier das Denkmalamt mitmacht, sei eine offene Frage. Bürgermeister Albert Schindler wolle am Ball bleiben, was das angehe.

Der Steinerne Geschichtsgarten vor der Musikschule ist auch den Umwelteinflüssen ausgesetzt. Soll er umgesetzt werden und wohin? Der Platz vor der Musikschule sei sehr gut.

Ein weiteres Thema war die Bekämpfung des Holzwurms im Heimatmuseum. In diesem Jahr will man das Thema endlich angehen. Dabei wird der Schädling durch Begasung bekämpft. Sie soll zwischen 60 000 und 70 000 Euro kosten, so ein Kostenvoranschlag. 10 000 Euro solle es Zuschuss geben. Der Gemeinderat müsse noch darüber beschließen.

Da die Denkmäler wie Feldkreuze beim Heimatkreis immer ein großes Anliegen sind, soll auch dieses Jahr wieder einiges renoviert werden, so ein Feldkreuz Ausgangs der Horber Straße von Nordstetten kommend. Für die Gemeinde Empfingen sei dies ein grundsätzliches Anliegen und sie stelle dafür immer im Haushalt Mittel bereit.

Im Lagerraum des Narrenheimes ist derzeit noch eine fahrbare Dreschmaschine eingelagert. Was damit tun? Irgendwann werde die Narrenzunft den Lagerraum selbst benötigen. Wohin dann damit? Der Heimatkreis sucht dringend eine langfristige Unterstellmöglichkeit.