Empfingen Dem Hamsterrad entkommen

Blick von Außen ist wichtig

Schnell habe die 63-Jährige gemerkt, dass sie einen guten Draht zu Menschen hat. "Es ist in den vielen Jahren selten passiert, dass ich Mal zu jemandem keinen Kontakt finden konnte", denkt die Empfingerin zurück. Die Essenz der Beratung sei es, dabei den Menschen einen Blick von Außen auf ihre Situation zu ermöglichen. "Oft sind die Menschen so in ihrem Hamsterrad gefangen, dass sie weder aus noch ein wissen." Deshalb arbeite sie auch damit, Situationen nachzustellen. Dabei seien viele Menschen dann oft erstaunt darüber, wie der Partner eigentlich empfindet. "Das hilft vielen weiter."

Doch gebe es auch Menschen, die in die Beratung kämen und von ihr Wunder erwarten würden. "Ich bin keine Zauberfee", verweist Ingrid Grossmann-Reck darauf, dass, wer in ihre Beratung kommt, auch bereit sein muss, etwas ändern zu wollen. "Beratung ist Arbeit. Nicht nur für mich, sondern vor allem für die Klienten." Denn erst nach den Gesprächen würde die Arbeit richtig los gehen – besonders in der Paarberatung.

Die Paar- und Eheberatung sei auch das, was bisher in ihrer Praxis am meisten gefragt sei. "Die Leute kommen aus der ganzen Region. Nur aus Empfingen nicht, da gibt es einfach noch eine Hemmschwelle. Das verstehe ich aber auch", erklärt die Therapeutin und verweist dabei auf die Schweigepflicht, der sie unterliegt.