Empfingen Das Ziel: ein Spielplatz auch für Nevio

Doch die Spielgeräte sind teuer, ein barrierefreier Turm kostet 17 000 Euro, so Schach-Lohmiller. Die Gemeinde Empfingen hat zuletzt 40 000 Euro bewusst in einen anderen Kinderspielplatz im Ort, der im Neubaugebiet liegt, investiert. Im 450-Einwohner-Dorf Wiesenstetten gibt es damit drei Spielplätze, so Bürgermeister Albert Schindler.

In der Siedlung im Zeil gebe es nicht mehr so viele Kinder, haben die Initiatorinnen gesagt bekommen, wie sie im Gespräch berichten. Doch das stimme nicht, es seien auch Familien mit Kindern in die Siedlung gezogen oder zurückgekommen. Bei dem Ziel, auch dem Spielplatz im Zeil ein neues Gesicht zu geben, könnte jetzt ein Wettbewerb helfen. Ein großer Lebensmittelhändler verspricht im Wettbewerb "Spielplatz schöner machen" bis zu 50 000 Euro Preisgeld. Für das Wiesenstetter Projekt kann man ab Montag im Internet abstimmen. Bis 6. August kann pro Endgerät täglich eine Stimme abgegeben werden, wie die Initiatorinnen erklären.

Nina Klein-Wiele, Mama von Nevio, ist in Wiesenstetten aufgewachsen, und sagt: "Der Spielplatz war schon lang vor mir da." Ein alter Sandkasten war über die Jahre kaputt gegangen und wurde kürzlich ersatzlos abgebaut. Platz wäre also genug für moderne Spielgeräte.

Der Spielplatz stehe noch da wie vor 46 Jahren bei seinem Amtsantritt, erinnert sich auch Bürgermeister Schindler. "Der Platz kann eine Auffrischung vertragen, das ist unbestritten", sagt auch er. Sollte Wiesenstetten ein Preisgeld gewinnen, würde die Gemeinde auf Teamwork mit den Eltern setzen.

Weitere Informationen: www.spielplatz-schoener-machen.de; ab Montag findet man die Abstimmung für das Wiesenstetter Projekt unter www.wiesenstetten.de