Empfingen Das Motto lautet "Sommer-Sonne-Sonnenschein"

Am Freitagnachmittag starteten rund 25 Kinder und Jugendliche sowie einige Betreuer in Richtung Schwarzwald. Ziel war wie auch bereits beim Hüttenwochenende 2015 das Gruppenhaus Nickersberg in der Nähe des Mehliskopfs an der Schwarzwaldhochstraße. Am Abend sorgten Gruppenspiele sowie das MVW-Bingo für viel Spaß und Abwechslung. Der erste Preis war die Befreiung vom Küchendienst. Am nächsten Morgen hieß es früh aufstehen, denn passend zum Motto des Wochenendes "Sommer-Sonne-Sonnenschein" mussten die Teilnehmer in einer dreistündigen Sommer-Safari zahlreiche Aufgaben am Haus und in den angrenzenden Wäldern lösen.

Cocktails und Sketche

Bei strahlendem Sonnenschein wurde der Nachmittag mit sportlichen Aktivitäten auf dem angrenzenden Bolzplatz oder einem Besuch der Bastelecke gestaltet. Nach dem abendlichen Grillen hieß es Musik an für die große Sommer-Sonnen-Sonnenschein-Party, zu der viele der Jungmusiker ein extra Sommeroutfit eingepackt hatten. Bei alkoholfreien Cocktails, verschiedenen Sketchen einzelner Jungmusiker, und der Preisverleihung für die morgendliche Sommer-Safari verging auch dieser Abend wie im Flug. Höhepunkt dabei war der einstudierte Tanz der jüngeren Jungmusikerinnen. Am Sonntagmorgen wurde nach dem Aufräumen des Hauses, einem Abschlussessen und einer Wanderung zur nahegelegenen Sommerrodelbahn die Heimfahrt angetreten.