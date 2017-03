Empfingen Das Jahr 2016 war sehr regenreich

Des Weiteren wurde die Auswertung des Betriebstagebuches der Kläranlage von Klärwärter Edwin Bailer vorgelegt und erklärt. Es sei ein normales, aber arbeitsreiches Jahr gewesen, so Bailer. Aus dem Betriebstagebuch ist zu entnehmen, dass die Rohwassermenge von 776 477 auf 812 842 Kubikmeter gestiegen ist. Das Jahr 2016 sei sehr regenreich gewesen, so Bailer in seiner Erklärung. Jedoch haben die Schadeinheiten abgenommen. Die Reinigungsleistung der Klaranlage sei gleich geblieben. Die Analyse der chemischen Werte CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf), NH4-N (Ammonium), NO3-N (Nitrat), Nges (Stickstoff gesamt), Pges (Phosphat gesamt) ergaben keine Grenzwertüberschreitungen. Der Gesamtstromverbrauch ist von 159 062 auf 177 777 kWh gestiegen, die Stromkosten auf 18 523 Euro. Die Strom-Eigenerzeugung konnte gesteigert werden.

Das RÜB I hatte 128 Fülltage. Wobei Fülltage nicht gleich Überlauftage sind. Bailer erklärte, das man auch von Fülltagen spricht, wenn das RÜB wegen einem geringen Regen nur minimal gefüllt ist.

Bürgermeister Albert Schindler hob die Arbeit von Edwin Bailer lobend hervor. Er arbeite präzise, innovativ und habe gute Ideen.