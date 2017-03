Empfingen Das Durchschnittsalter liegt bei 68 Jahren

Chorleiter Uwe Wagner sprach von einem musikalisch ruhigen Jahr, musste er doch aus gesundheitlichen Gründen drei Monate pausieren. Zwei Auftritte hat er besonders hervorgehoben. So das Frühlingsfest im April in Mühlheim.

Der Männerchor habe die Liedvorträge sehr gut intoniert und sicher vorgetragen. Auch der gemeinsame Auftritt mit dem Kirchenchor Empfingen sei sehr gut gewesen. Noch besser sei der Auftritt im Oktober beim Benefizkonzert in der Empfinger Kirche gewesen. Besonders angenehm sei die Aussprache und die Dynamik der Vorträge aufgefallen. Auch der erneute Auftritt mit dem Empfinger Kirchenchor habe super geklappt.

Altersbedingt wird die Chorgemeinschaft immer kleiner

Weil die Chorgemeinschaft altersbedingt immer kleiner werde, müsse man sich um neue Sänger bemühen oder mit einem Gemischten Chor das Überleben der Chorgemeinschaft sichern. Wagner dankte Charly Strobel für seine Tätigkeit im Bedarfsfall als sein Stellvertreter. Kassierer Horst Neuendorf vom MGV Empfingen und Kassierer Arthur Däuble vom MGV Mühlheim konnten von einem leichten Anstieg der Finanzen berichten. Die von Bürgermeister Albert Schindler beantragte Entlastung der zwei Gesamtvorstände wurde einstimmig erteilt. Er sprach von einem erfolgreichen Jahr und dankte den Sängern für ihren kulturellen Beitrag in der Gemeinde und bei auswärtigen Auftritten. Als Dank für die geleistete Arbeit durften die beiden Vorsitzenden jeweils ein Jahrbuch des Kreises Freudenstadt in Empfang nehmen.

Die Ortsvorsteherin Barbara Klaussner aus Mühlheim zeigte sich über die gute Zusammenarbeit innerhalb der Chorgemeinschaft erfreut und wünschte weiterhin viel Erfolg. Lobend erwähnte sie die Mitgestaltung des Volkstrauertages.

Werner Eggenweiler, stellvertretender Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft Empfingen, dankte den Sängern für die Mitarbeit bei vielerlei Anlässen. Viel Lob gab es für Bürgermeister Albert Schindler für die tatkräftige Unterstützung des MGV Empfingen während seiner jahrzehntelangen Amtszeit. Weil er auf Ende des Jahres als Schultes ausscheidet und somit letztmals bei einer Hauptversammlung anwesend war, durfte er zum Dank ein Weinpräsent in Empfang nehmen.

29. April Frühlingsfest in Mühlheim, 13. Mai Festival der Jubiläen in der Tälesee-Halle mit dem Musikverein Empfingen (170 Jahre alt), Chorgemeinschaft Empfingen/Mühlheim (MGV Empfingen 150 Jahre alt), Regionalchor Albstadt/Sigmaringen (zehn Jahre alt), Frauenchor Zollernalb und Grundschule Empfingen. Die Leitung liegt bei Uwe Wagner. Das 150-jährige Jubiläum des MGV Empfingen wird an zwei Tagen gefeiert. Am Samstag, 30. September, wird der weltberühmte Trientiner Bergsteigerchor in Empfingen gastieren und am Sonntag, 1. Oktober, folgt das eigentliche Jubiläumsfest in der Tälesee-Halle. Der Chor aus Italien hat bereits 1997 und 2012 mit zwei Konzerten die Sanges- und Musikfreunde in Empfingen begeistert.