Empfingen Container steht am Häckselplatz

Auf dem Recyclingcenter in Empfingen wird seit Beginn dieser Woche umgebaut. Der Grüngutcontainer soll nach einer Entscheidung des Gemeinderats tiefergelegt werden. Dadurch soll es einfacher sein, Grüngut in den Container zu werfen. Die Baumaßnahme kostet nach Angaben der Gemeindeverwaltung knapp 47 000 Euro. Allerdings beteiligt sich der Landkreis mit 25 000 Euro an der Finanzierung.

Zugang über Treppe

Während der Baumaßnahme, die zwei bis drei Wochen dauern soll, hat der Grüngutcontainer einen anderen Platz. Er wurde neben dem Häckselplatz abgestellt. Der Container kann über eine Treppe erreicht werden, was mit kleineren Behältern gut möglich ist. Alternativ gibt es die Möglichkeit, das Grüngut beispielsweise nach Nordstetten oder Rexingen zu bringen.