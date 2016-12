Empfingen Container-Brand: Polizei ermittelt gegen Unbekannt

Eine B4-Alarmierung wurde am Mittwoch ausgelöst, was zur Folge hatte, dass vier Feuerwehrfahrzeuge zum Brandherd eilten. Schnell stellte sich heraus, dass es eine Fehlalarmierung war. Bei Wartungsarbeiten an der Sprinkleranlage hatte die Brandanlage ausgelöst.

Im einem kurzen Gespräch wies Feuerwehrkommandant Dieter Eger darauf hin, dass das die 40. Alarmierung in diesem Jahr war. Davon gab es allein im Dezember sieben Alarmierungen. Einer der Einsätze ereignete sich am 19. Dezember: An diesem Tag wurde die Empfinger Feuerwehr vollalarmiert wegen eines DRK-Kleidercontainerbrandes beim Kindergarten in Reichenhalden. Es handelte sich um einen Vollbrand. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an. Der Brand musste unter Atemschutz gelöscht werden. Der Kleidercontainer musste aufgeschliffen werden, die Glutnester herausgeholt und anschließend vollends gelöscht werden. Für Dieter Eger ist es unerklärlich, wie ein Kleidercontainer in Brand geraten kann. Der Container wurde zwischenzeitlich ausgewechselt.

Die Polizei ermittelt nach Angaben gegenüber unserer Zeitung derzeit noch gegen Unbekannt. Damit ist die Ursache des Containerbrands bisher immer noch ungeklärt. Brandstiftung oder beispielsweise fahrlässiges Entsorgen einer Zigarette in den Container seien denkbare Ursachen für den Brand.