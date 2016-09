Empfingen Chance auf Rettung größer als je zuvor

E mpfingen. Der Empfinger B ürgermeister Albert Schindler verkündete bei einem Informationsabend zum Thema Kindertagespflege in Wiesenstetten die aktuellen Kinderzahlen für die kommenden Jahre: Im Juli 2017 werde es in der Gesamtgemeinde zwar nur 110 Kinder und insgesamt 116 Kindergartenplätze geben, doch würde Wiesenstetten geschlossen werden, gäbe es 2018 ein Problem. Denn ab September 2018 sei derzeit mit 136 Kindern zu rechnen. Ohne den Wiesenstetter Kindergarten würde es 116 Plätze geben, das wären 20 zu wenig. Schindler sagt: "Es können noch mehr Kinder dazukommen." Unklar sei nämlich, wie viele Kinder durch Familiennachzug der Asylbewerber noch hinzukommen. Schindler: "Die Anerkennung als Asylbewerber ist der Schlüssel zum Familiennachwuchs." Ein Kind einer Flüchtlingsfamilie besucht schon den Kindergarten in Empfingen. Und ein weiterer Grund für die gestiegene Kinderzahl seien schließlich Familienzuzüge.

Ziemlich sicher scheint jedoch auch zu sein, dass im Wiesenstetter Kindergarten investiert werden muss. Paul Huber, zweiter Vorsitzender des Tageselternvereins im Kreis Freudenstadt, sagt: "Wenn ich in Wiesenstetten etwas erreichen möchte, muss ich umbauen." Falls die Eltern durchgehende Öffnungszeiten wollten, müssten zahlreiche Umbauten vorgenommen werden. Beispielsweise ein Schlafraum, verbesserte sanitäre Anlagen und eine geeignete Essensausgabe müssten gebaut werden. In einer Einrichtung mit durchgehenden Öffnungszeiten müssten den Kindern nämlich mehr Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten gegeben werden. Auch falls der Kindergarten in Zukunft mehr auf Inklusion setzen würde, seien bauliche Maßnahmen unumgänglich.

Huber informierte die Eltern auch über die Möglichkeit, als Tagespflegepersonen tätig zu werden – eine Möglichkeit, Kinder außerhalb der Öffnungszeiten des Kindergartens zu betreuen.