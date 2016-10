Empfingen Burn-Out-Behandlung geht zurück auf heiligen Sabbat

Die ägyptischen Tempelpriester litten nach Forschungsergebnissen an Arteriosklerose, die zum Tod führte. Im Vergleich zur Bevölkerung ernährten sie sich besonders fettreich. Dreimal täglich bekamen die Götter ein Büfett mit Fleisch und Süßigkeiten, dazu viel Bier und Wein angeboten. Um die guten Sachen nicht verderben zu lassen, aßen die Priester diese selber auf.

In der modernen Medizin würden laut Seeger Herzerkrankungen medikamentös behandelt, die Patienten steuerten jedoch in ihrem Lebensstil mit geringer Bewegung und Übergewicht in die falsche Richtung, klagte Seeger. Das Deutsche Krebsforschungszentrum habe in einer Studie gezeigt, dass Vegetarier länger lebten, was jedoch auch auf eine bewusstere Lebensgestaltung zurückzuführen sei. Verarbeitete Fleischprodukte wie Wurst erhöhten das Krebsrisiko. Im siebten Kapitel des Buches Genesis finden sich jedoch Hinweise auf tierische Nahrung, denn Noah sollte von unreinen Tieren nur ein Paar, von reinen aber sieben Paare mitnehmen. Im 3. Buch Mose gebe Gott genaue Anweisungen, welche Tiere Moses und Aaron dem Volk Israel als Nahrung erlauben sollten: vor allem Rind, Fisch, Geflügel und Heuschrecken.

Stressabbauende Erholungsphasen seien keine modernen Erkenntnisse der Burn-out-Behandlung, sondern bereits ganz zu Anfang der Welt als Sabbatheiligung festgeschrieben worden.