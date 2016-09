Empfingen Buntglasfenster beeindrucken

Sie wurde im Juni eingeweiht, nachdem der örtliche Kapellenbauverein durch viele Unterstützer und einer ordentlichen Portion Eigenleistung den Bau ermöglicht hatte. Elfriede und Hans-Thomas Buchner vom Kapellenbauverein begrüßten die Senioren aus Empfingen und erzählten, wie aus der Idee Wirklichkeit, also eine Kapelle aus Stein, Beton und Holz wurde.

Die Senioren bestaunten die neue Kapelle. Besonders die Buntglasfenster, von Glas-künstler Andreas Linnenschmidt aus Baden-Baden hatten es vielen angetan und ließen die Besucher innehalten. Darin hat er die Worte Jesu "Ich bin das Licht der Welt" und "Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben" interpretiert.

Abschluss des Ausflugs auf die Hochfläche am Rand des Schwarzwaldes fand im umgebauten Farrenstall, jetzt ein modernes Café und Restaurant, in Dornhan statt. Diese Ausflüge gibt es mehrmals im Jahr. Gabriele Philipp organisiert sie und wird von verschiedenen Fahrern beim Anliegen unterstützt, den Senioren kurzweilige Ausfahrten in die nähere Umgebung zu ermöglichen.