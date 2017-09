Empfingen Bürgermeisterwahl: 13 Kandidaten stellen sich zur Wahl

Die Empfinger haben am 15. Oktober die Qual der Wahl, denn elf Kandidaten wollen gerne Nachfolger von Bürgermeister Albert Schindler werden. Das Spektrum an Bewerbern könnte größer kaum sein: Von den elf Kandidaten sind sieben männlich, vier weiblich, ein zwölfter Bewerber hat nicht alle geforderten Unterlagen eingereicht wird deshalb vom Wahlausschuss wohl nicht zugelassen werden. Von den elf Bewerbern hat nur Ferdinand Truffner Verwaltungserfahrung. Er gab seine Kandidatur als Erster im Juli bekannt. Zwei Kandidaten sind aus Empfingen, die am weitesten entfernt wohnende Bewerberin ist Dagmar Borrmann aus Wuppertal in Nordrhein-Westfalen. Nicht zuletzt hatte ein Storch sich auf dem Rathausdach niedergelassen und damit sein Interesse an Empfingen bekundet. Die Werbekampagne "Empfingen sucht Bürgermeister", die in zahlreichen Medien viel Aufmerksamkeit erfuhr, ist bei den Menschen in Deutschland angekommen.

Rückblick auf elf Wochen Wahl-Wahnsinn:

Als erster Kandidat bewirbt sich am 17. Juli Ferdinand Truffner. Der 28-Jährige hat ein Studium im gehobenen Verwaltungsdienst absolviert, ist derzeit hauptamtlicher Ortsvorsteher für die zu Kirchheim unter Teck gehörende Ortschaft Nabern. Er ist in Bieringen aufgewachsen und CDU-Mitglied.