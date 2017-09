Empfingen Bürgermeisterin für Kinder und Senioren

Einen sonnigen Freitagnachmittag hat sich Bürgermeisterkandidatin Nicole Walter für ihre erste Wahlkampftour durch Empfingen ausgesucht. Mitgenommen hat sie ihre beiden elf und 13 Jahre alten Söhne Kevin und Chris und ihre in Altheim lebende Mutter Erika Müller. Walter ist ebenfalls in Altheim aufgewachsen, 1985 und 1986 hat sie in Empfingen gewohnt, in der damaligen Krone, wo sich heute das Krone-Areal mit der Pizzeria DaDevis befindet. Seitdem hat sich vieles verändert. Walter möchte wissen, was die Empfinger heute bewegt.

Mit einer Handvoll Flyern zu ihrer Bürgermeisterkandidatur geht die Wirtschaftskorrespondentin und Betriebswirtin im Empfinger Ortskern in die Geschäfte und stellt sich vor. Schließlich möchte sie für eine "bürgernahe Kandidatur" stehen, "in der Familien, Kinder und Senioren ihren Platz haben", heißt es auf dem Flyer.

Im Blumengeschäft Gerhardt trifft Walter auf die Mitarbeiterin Tina Hils. "Haben Sie Wünsche oder Anregungen für Empfingen?", lautet Walters Frage. So spontan gefragt ist Hils größtenteils zufrieden mit Empfingen. Sie sagt: "Wenn man jemanden findet, der das so weitermacht wie Bürgermeister Schindler ist das in Ordnung. Wir brauchen keine große Veränderung." Der einzige Verbesserungsvorschlag, der Hils spontan einfällt, ist die Parkplatzsituation in der Ortsmitte. "Der Ortskern ist sehr eng gebaut", sagt sie. Walter notiert sich alles, dann ist der kurze Besuch bei Blumen Gerhardt auch schon vorbei.