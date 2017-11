Empfingen Brezel als Symbol für die Kirchen

500 Jahre, so Gruber, ging es darum zu schauen, was evangelische und katholische Christen trenne. Schon 1952 seien im schwedischen Lund Vertreter verschiedener Kirchen zusammen gekommen und hätten festgestellt, dass die Menschen, indem sie Christus näher kommen, auch einander näher kommen.

Stricker hierzu: "Wir haben klar erkannt, dass wir keinen wirklichen Fortschritt auf die Einheit hin machen können, wenn wir nur unsere verschiedenen Vorstellungen vom Wesen der Kirche und Traditionen miteinander vergleichen". Gruber ergänzte, dass die ökumenische Bewegung Christus als Mitte neu entdeckt habe.

Träume sollen in Taten umgesetzt werden

In seiner Predigt appellierte Gruber an alle: "Christus hat uns zu Christen gemacht – nicht ein Pfarrer bei der Taufe oder die Menschen. Reformation ist für uns Aufgabe. Wichtiger als all unser Tun und Bemühen ist, dass wir immer wieder in die Liebe Gottes eintauchen. Nur so könne wir unsere Gemeinden und unsere Kirchen reformieren".

Gruber weiter: "Uns fehlen Ideen und Träume, wie Kirche sein kann, sein soll. Die Kirche ist in 2000 Jahren nicht untergegangen. Das Werk Gottes wird nicht untergehen. Träumen wir Kirche und setzen wir diese Träume in Taten um".

An Hand einer großen Brezel wurde symbolisiert, wie die Kirchen auseinander gingen, aber auch wie sie zusammen kommen und sich vereinigen können.