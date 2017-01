Empfingen Brenner: Dirigentin König kann Sänger motivieren

Der Vorsitzende Wilfried Brenner begrüßte und stieg gleich in seinen Bericht ein. Das Jahr 2016 sei für den Kirchenchor wieder ein erfolgreiches gewesen. Man habe über das Jahr hindurch weitere Teile der Murauer Messe einstudiert und davon verschiedene Teile bei Gottesdiensten vorgetragen. Der Hauptaufgabe des Kirchenchores, gesangliche Begleitung von Gottesdiensten an besonderen Feiertagen oder bei besonderen Anlässen, sei man nachgekommen und habe dabei gezeigt, dass das Singen zum Lob Gottes wertvoll sei und viel Freude bereite.

Es gab auch Konzerte, bei denen man zusammen mit anderen Chören aufgetreten ist, so mit der Chorgemeinschaft Empfingen/Mühlheim in der Mühlbachhalle. "In bester Erinnerung bleibt uns sicherlich das nachweihnachtliche Neujahrskonzert am 6. Januar in der Stadthalle Balingen, wo man zusammen mit dem Regionalchor Albstadt/Sigmaringen, dem Frauenchor Zollernalb und der Chorgemeinschaft Empfingen/Mühlheim unter der Leitung von Uwe Wagner aufgetreten ist", so Brenner.

Er dankte für den guten Probenbesuch und die Teilnahme bei den Auftritten des Chores. Wilfried Brenner hob besonders das Talent von Dirigentin Ramona König hervor, die Chormitglieder immer wieder neu zu motivieren. Sie strahle Ruhe und Sicherheit aus. Auch Helene Reich, die sowohl Sängerin im Kirchenchor ist als auch Organistin, erhielt viel Lob.