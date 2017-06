Empfingen Blumenteppiche sind fantasievoll

Empfingen-Wiesenstetten. Nach dem von Diakon Ewald Wurster feierlich zelebrierten Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephanus führte bei strahlendem Sonnenschein die anschließende einstündige Prozession der Kirchengemeinde durch Wiesenstetten. Mit Kreuz und Fahnen und angeführt vom Musikverein zogen zahlreiche Gläubige durch die mit dem blumengezierten Grasteppich geschmückte Hauptstraße. Eine kleine Kinderschar streute Blumen aus Körbchen. Diakon Wurster schritt mit dem "Allerheiligsten", einer geweihten Hostie in einer prächtigen Monstranz, die Christus verkörpert, unter dem von vier Männern getragenen goldenen Baldachin. An vier aufwendig gestalteten Altären wurde Station gemacht und gemeinsam gesungen und gebetet.

Farbenprächtige Blumenteppiche mit fantasievollen Motiven, die zu früher Morgenstunde in mühsamer Kleinarbeit von der Familie des verstorbenen Willi Lachenmaier, der Frauengruppe Wiesenstetten und Gerda Kreidler als Nachbarin des erst vor zwei Monaten verstorbenen Franz Fischer mit Unterstützung von weiteren Oberdorfbewohnerinnen, gezaubert wurden fanden Lob und Bewunderung. Mesnerin Brunhilde Lacher und Christa Bischof errichteten den vierten Altar vor der Kirche.