Der dritte Festtag des 170-jährigen Jubiläums des Musikvereins Empfingen stand ganz im Zeichen der unterhaltsamen Blasmusik. Ab 11.30 Uhr spielte der Musikverein Grünmettstetten unter Leitung von Jörg Teufel auf. Nach einem doch guten Mittagstisch zeigte die Juka 2 (Foto) unter Leitung von Uwe Wagner ihr Können. Danach folgten die Trachtenkapelle Empfingen und zum Abschluss der Musikverein Wiesenstetten unter Leitung von Michael Zanker. Für die Kinder wurden Kinderschminken und eine Hüpfburg angeboten. Hartwig Molitor zeigte sich mit dem Festverlauf insgesamt gesehen zufrieden. Aber es hätten mehr Festbesucher sein können. Am Samstagabend, als die letzten Musikkapellen spielten, füllte sich das Festzelt zusehens. Eine kleine Oldtimershow gab es auch. Der Schützenverein bot an einer kleinen Schießbude Schießen mit dem Luftgewehr, Lasergewehr und einer Kinderarmbrust an. Foto: Baiker