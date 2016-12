Empfingen Bis zu 600 Besucher bei Winterparty

Empfingen (jb). Dieses Jahr fiel dieser Party-Abend auf einen Dienstag. Mit DJs, die Best Mixed Music, was die Charts boten, auflegten, und Barbetrieb wollte der Musikverein Empfingen das Jahr ausklingen lassen und dabei der Jugend echte Partystimmung bieten. Damit die "ältere Generation" – aus dem Blickwinkel der Jugend gesehen – auch vorbeischaut, war für diese der Eintritt frei. Mitten in der Halle Richtung Tälesee wurde eine Bühne aufgebaut, damit die DJs näher beim Publikum sind. Bezüglich der Besucherzahlen gab es zu später Stunde verschiedene Schätzungen, die zwischen 400 und 600 lagen.