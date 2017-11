Empfingen Bis zu 250 Mb/s sollen in Zukunft möglich sein

Auch der Zugriff und die Bedienung von Haushaltegeräten, Fensterrollladen, Heizungsanlagen und vieles mehr werde zukünftig aus der Ferne bedienbar sein. Ginter sagt: "Es gibt den Megatrend, dass alles, was sich digitalisieren lässt, digitalisiert wird und alles, was vernetzt werden kann, vernetzt wird. Das monatliche Datenvolumen im privaten und geschäftlichen Bereich wird sich in wenigen Jahren mehr als verdoppeln."