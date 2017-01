Empfingen Bezirksliga-Team spielt heute

E mpfingen. Gestern Abend wurde das Turnier der aktiven Mannschaften eröffnet. Um 18 Uhr führten der zweite SGE-Vorsitzende Mathias Sauter, Bürgermeister Albert Schindler und Sportkreispräsident Alfred Schweizer den Anstoß aus.

In der Tälesee-Halle wird wieder mit Rundumbande auf einem Kunstrasen gespielt, der wiederum von der Rentnertruppe der SG Empfingen verlegt wurde.

Zehn Mannschaften kämpften zum Turnierauftakt um den Einzug in die Zwischenrunde am Freitag, 13. Januar, um 18 Uhr beziehungsweise in die Endrunde am Samstag, 14. Januar, ab 14 Uhr. Die Vorrunde wird am heutigen Mittwoch, 11. Januar, und am morgigen Donnerstag, 12. Januar, ab 18 Uhr mit jeweils zehn Mannschaften fortgesetzt.