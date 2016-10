Empfingen Beleidigungen gibt es inklusive

Was der Bewerber mitbringen muss? Eigentlich nicht viel. Bürgermeister Albert Schindler sagte am Dienstagabend im Gemeinderat: "Wenn sich jemand meldet, kann er gleich am nächsten Tag anfangen." Auch Hellstern sagt: "Er muss keine Qualifikationen in dieser Richtung mitbringen. Es gibt da auch gute Seminare." Klar ist jedoch: Ein gutes Nervenkostüm sollte der- oder diejenige haben. Cholerisch veranlagte Menschen, die bei Beleidigungen schnell aus der Haut fahren, sollten sich dagegen gut überlegen, ob sie diesen Job machen wollen. Wenn sich die Gemeinde eine Person wünschen könnte? "Ein Polizist im Ruhestand wäre natürlich optimal. Der weiß schon, was auf ihn zukommt."

Herrscht also jetzt in Empfingen "wilder Westen" beim Parken? Vollkommene Narrenfreiheit? Nein, antwortet die Gemeindebedienstete. Bürger könnten Parksünder auch selbst zur Anzeige bringen – am besten mit Foto. "Aber ganz ehrlich, das machen sicher die wenigsten."