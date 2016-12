Empfingen Beim Tanzen vergisst sie den Alltag

Empfingen-Wiesenstetten. Wie gut sie und andere Tänzer sich beim Line Dance fühlen, möchte Nelly Billes uns auch bei einem Treffen im Dorfgemeinschaftshaus in Wiesenstetten vermitteln. Sie sagt: "Für mich kann kein anderer Sport mit Line Dance mithalten. Es ist gelenkschonend, für junge und alte Menschen geeignet, man vergisst während des Tanzens den Alltag und fühlt sich einfach gut."

Den Worten lässt Billes Taten folgen. Sie hat eine Musikanlage mitgebracht und eine Auswahl an Liedern. "Line Dance kann man zu sehr unterschiedlicher Musik tanzen", sagt sie. "Die Originalmusik war Country. Heute geht fast alles. Sogar Helene Fischer oder Weihnachtslieder." Doch wir üben zuerst ein paar einfache Schritte ohne Musik. "Ihr startet mit dem rechten Fuß. Eins, zwei, drei, vier! Der vierte Schritt geht zur Seite." Dort angekommen, schnippt Billes einmal mit den Fingern. Es folgt eine halbe Drehung und die zweite Schrittfolge. Eigentlich ganz einfach. Trotzdem ist Konzentration notwendig.

Als das klappt, macht die Tanztrainerin aus Dommelsberg Musik an. Was aus den Lautsprechern tönt, hört sich für mich wie ein Samba-Rhythmus an. Kann man darauf Line Dance tanzen? Nelly Billes macht es uns vor. Tatsächlich: Das sieht gar nicht so schwierig aus. Doch uns ist das noch zu schnell. Nelly Billes spielt einen langsameren Song ab, bei dem ein Hauch von Western-Feeling aufkommt. Mit ihr als Vortänzerin klappt die Choreografie auch gleich gut. Billes hat Recht. Für ein paar Minuten lässt sich so der Arbeitsalltag vergessen.