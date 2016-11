Empfingen Beim Spiel gibt es "einen auf die Nuss"

Einen auf die Nuss gabs im zweiten Spiel, aber nur mit viel Glück. Feuerwehrhelme wurden mit Original-Fleischhammern aus Holz so präpariert, dass mit diesem Schlagwerkzeug zumindest theoretisch die auf einem Brett fixierten Walnüsse zu knacken waren. Zuvor galt es jedoch, eine andere Nuss zu knacken, weil zunächst eine Rechenaufgabe zu lösen war. Das Ergebnis gab die Zahl vor. Am meisten Köpfchen, im wahrsten Sinne des Wortes in zweierlei Hinsicht, bewiesen dabei die Imnauer.

Beim dritten Spiel waren die Gesangsqualitäten der Teams gefragt. Mit Hingabe sangen sich die Empfinger Feuerwehrleute mit dem herzergreifend intonierten "Auf der Vogelwiese" in die Herzen der Gäste im Dorfgemeinschaftshaus (DGH). Die Lichtensteiner glänzten mit dem "alten Schäfer" und die Männer aus "Enaub" – so nannte man früher Bad Imnau – brillierten mit dem "Tiroler Land". Das Publikum honorierte die Show mit Applaus. Gesamtsieger des Abends waren für die Gäste alle drei Teams, rechnerisch lagen die beiden Neulinge Kameradschaft Lichtensteiner und die Freiwillige Feuerwehr Bad Imnau punktgleich vorne. Feuerwehrchef Dieter Eger spendierte ein Bierfass und eine Schachtel Pralinen, verbunden mit einem Dankeschön für die Anstrengungen an diesem Abend.

Etliche befreundete Wehren aus der nahen und fernen Nachbarschaft waren am Sonntag der Einladung der Wiesenstetter Feuerwehr gefolgt. Beim Mittagessen platzte das Dorfgemeinschaftshaus schier aus allen Nähten. Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu verköstigen. Die MIA-Band aus Ahldorf überbrückte die Wartezeit aufs Essen mit Musik. Der Wiesenstetter Alleinunterhalter Martin Pfeffer verstand es, die Gäste zur Kaffeezeit im DGH dezent musikalisch zu unterhalten.