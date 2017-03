Empfingen Beatparade wirkt über Region hinaus

Empfingen. Daniel Wannenmacher als erster Vorsitzender des JKV zog eine positive Bilanz über das vergangene Jahr. Er betonte, dass es ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen sei, auf das der JKV stolz sein könne. So habe es mehrere gelungene Veranstaltungen gegeben, etwa eine Halloweenparty, zudem wurden zu Weihnachten Nikoläuse ausgebildet, die dann Familien besuchten. Die Nikolausaktion sei von vielen Familien angenommen worden. Wannenmacher dankte der Gemeindeverwaltung, die immer für den JKV da sei. Auch die Zusammenarbeit mit der Vereinsgemeinschaft funktioniere sehr gut. So gab es etwa Unterstützung bei der Beatparade.

Die Mitglieder organisierten Feste, und die damit verbundenen Arbeitseinsätze lobte Wannenmacher und bescheinigte den Mitgliedern zahlreiches Erscheinen. Wannenmacher dankte auch dem Kassenwart Daniel Sayer sowie den Kassenprüfern Anja Brendle und Gerd Hellstern. Schriftführer Jannik Briegel resümierte ebenfalls ein positives Vereinsjahr. So wurde etwa am Vortag des Schmotzigen der "Tag davor" organisiert, und es wurde in die Fasnet hinein gefeiert. Zum Auftritt der Lombakapell Empfingen wurde sogar getanzt. Derzeit zählt der Verein 278 Mitglieder. Für die Jahresplanung verordnete sich der JKV ein Klausurwochenende. Die Europa-Fußballmeisterschaft wurde mit einem Public Viewing begangen. Höhepunkt des Vereinsjahres war die Beatparade, der eine anstrengende Aufbauwoche vorausging. Sechs Trucks gingen an den Start, los ging es bei extrem warmen Temperaturen. Ende September wurden dann alle Helfer der Beatparade zu einem Helferfest eingeladen. Im Oktober gab es einen bayerischen Bierabend, dort trugen viele der Gäste Dirndl und Lederhosen. Ende Oktober gab es dann eine Halloween-Party beim Jugend- und Kulturverein.

Xaver Kleindienst als stellvertretender Bürgermeister lobte bei den Entlastungen die Mitglieder und betonte, dass insbesondere die Beatparade eine Ausstrahlung weit über die Region hinaus habe. Er betonte, dass das offene Haus des Jugend- und Kulturvereins gut angenommen wurde. Die Jugend werde ordentlich betreut. Die Arbeit sei umfangreich, "Hut ab", lobte Xaver Kleindienst. Die Vorstandschaft und die Beisitzer wurden bei den Wahlen bestätigt. Zweiter Vorsitzender ist weiterhin Jens Gfrörer. Beisitzer sind Johannes Gaus, Daniel Schima, Vanessa Bock, Lukas Sauter, Daniel Walter und Maximilian Ketterer. Dieses Jahr wird einiges am Jugendhaus erneuert, und es gibt auch wieder eine Beatparade. Sie findet am Samstag, 29. Juli, statt.