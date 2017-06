Empfingen Banner macht Werbung für Bürgermeisteramt

Damit sich in Empfingen hoffentlich qualifizierte Interessenten melden, haben sich die Räte eine Kampagne einfallen lassen: Sie möchten an den Ortseingängen und an der Autobahn Plakate anbringen, um auf die Wahl hinzuweisen. Auch auf einer extra für die Wahl erstellten Internetseite möchte die Gemeinde Empfingen sich darstellen – unter anderem mit einem gut dreiminütigen Werbefilm, in dem die Gemeinde Empfingen und die Erwartungen an den neuen Bürgermeister dargestellt werden.

Der Traumkandidat der Empfinger habe laut der Gemeinderatsvertreter Ahnung von Wirtschaft und Verwaltung, Visionen für die Zukunft der Gemeinde, könne Menschen begeistern und habe einen Sinn für das Vereinsleben. Für Empfingen spreche, dass es ländlich ist, aber trotzdem Wirtschaft vorhanden ist. Das Verhältnis von Gemeinderat zum Bürgermeister beschreiben die Gemeinderäte als gut. Nicht zu vergessen ist, dass Empfingen finanziell gut aufgestellt ist. Ein neuer Bürgermeister müsste also zumindest keine unbeliebten Kürzungen oder Schließungen von öffentlichen Einrichtungen vornehmen.

Bewerbungen für das Amt des Bürgermeisters sind nach der offiziellen Stellenausschreibung im baden-württembergischen Staatsanzeiger am 7. Juli möglich.