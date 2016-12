Empfingen Bankräuber gesteht weitere Tat

Der Mann gestand, bereits am 26. August in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) ein weiteres Kreditinstitut überfallen zu haben, wie die Polizei am Mittwoch in Ulm mitteilte. Sie kam dem Mann über Fingerabdrücke auf die Spur.

Bei der ersten Tat habe er den Mitarbeitern gedroht, eine Bombe zu zünden. Er raubte mehrere Tausend Euro. Dann flüchtete er wohl mit einem Fahrrad. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Bei seiner jüngsten Tat am 23. Dezember in Empfingen lieferte er sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei hatten die Beamten auf den Fluchtwagen des Täters geschossen, der die Bank ohne Beute verlassen hatte. Verletzt wurde aber niemand.