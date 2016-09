Empfingen Bange Minuten bis die Kutsche kommt

Politische und royale Prominenz hat sich am Samstag um 11 Uhr auf dem Rathaus in Empfingen eingefunden: Seine Königliche Hoheit Prinz Georg Friedrich von Preußen war gekommen, um die Gemeinde Empfingen mit einem Eintrag auf der ersten Seite eines eigens für diesen Anlass angelegten Goldenen Buchs einzutragen.

Mit dabei: Bundestagsabgeordnete Saskia Esken (SPD), Landrat Klaus Rückert, Landtagsabgeordneter Norbert Beck (CDU) und Ministerialdirektor Helmfried Meinel als Vertreter der Landesregierung. Bürgermeister Albert Schindler begrüßte die Gäste und ging auf die preußische Vergangenheit seiner Gemeinde ein.

Dann ist der Prinz an der Reihe. Er gibt sich locker, nahbar, aufgeschlossen. Mit freudestrahlendem Gesicht tritt er ans Rednerpult. Ein Prinz, der in keinster Weise arrogant erscheint. Eine Ehre sei es für ihn, sich als Erster in das Goldene Buch eintragen zu dürfen.