Empfingen Autofans können Runde in Cadillac oder Mustang drehen

Das Programm im Detail: Das Festwochenende beginnt am Freitag, 28. April, mit einem Konzert der Band Mc Sunday. Es wird das Abschiedskonzert der Band sein. Nach nunmehr 20 Jahren spielen MC Sunday auf dem Wiesenstetter Maifest. Doch beim diesjährigen Fest geht die MC Sunday-Ära zu Ende. Die Band werde sich laut Angaben des Veranstalters in Wiesenstetten für immer auf der Bühne verabschieden, das sie sich auflöse. Einige Gastmusiker aus vergangenen Tagen werden an diesem Abend auch auf der Bühne stehen.

Am Samstag, 29. April, ist Schlager-Nacht mit den Papi’s Pumpels. Die Schlager-Cover-Band ist zum ersten Mal zu Gast. Sie führen ihr Publikum durch die Schlagerwelt der 70er-Jahre, sind bekannt für ihr buntes Outfit und eine pompöse Showbühne im Stil des Schlagerzeitalters.

Am Sonntag, 30. April, plant der Musikverein dann das erste Wiesenstetter US-Car-Treffen. Es soll ein großes US-Car-Treffen in Verbindung mit zünftiger Blasmusik durch die befreundeten Gastkapellen geben. Das Event startet um 11 Uhr. Erwartet werden jede Menge und auch kuriose US-Autos aller Art. Egal ob Mustang, Dodge, Chevi, Cadillac, sie haben jede Menge Clubs und Freunde der Autos eingeladen. Die Freunde der US-Cars erhalten pro Fahrzeug zwei Wertmarken, und können es sich am US-Car-Stammtisch gemütlich machen. Ab 13 Uhr soll es eine Rundfahrt geben. Jeder Interessierte kann für 5 Euro eine Runde in den Schlitten als Beifahrer drehen. Der Erlös daraus – plus den doppelten Betrag gespendet vom Musikverein Wiesenstetten – solle laut Verein einem guten Zweck zukommen. Ab 16 Uhr ist eine große Rundfahrt geplant, die Stefan Bischof mit seinem Mustang anführen wird. Außerdem spielen ab 11 Uhr verschiedene Musikvereine. Der Kindergarten Wiesenstetten hat sich ab 15 Uhr eine unterhaltsame Vorführung ausgedacht. Ab 20 Uhr ist dann Tanz in den Mai mit der neunköpfigen schwäbischen Band "Get The Beat" angesagt. Der Eintritt dazu ist frei. Das Programm besteht aus einem Mix aus deutschsprachigen und internationalen Pop-Rock-Songs, Soul, deutschem Schlager, den besten Partykrachern der letzten Jahrzehnte und reicht bis zu Songs von heute. Besonders zeichnet sich die Band durch ihre "Horn-Section" – einen Bläsersatz bestehend aus Saxofon, Trompete und Posaune aus.